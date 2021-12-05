Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Aston Villa ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Leicester City maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.