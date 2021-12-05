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Aston Villa - Leicester City: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leicester City'yi ağırlayan Aston Villa, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Aston Villa'ya üç puanı getiren golleri Ezri Konsa kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 23:06
Aston Villa - Leicester City: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ligin 15. haftasında, Aston Villa, Leicester City'yi Villa Park Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 14. dakikada Harvey Barnes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Aston Villa, 17. ve 54. dakikalarda defans oyuncusu Ezri Konsa'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve müsabaka, bu sonuçla tamamlandı.

İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetiminde çıkışını sürdüren Aston Villa, son 4 lig maçından 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Aston Villa, Leicester City'yi averajla gerisinde bırakarak 10. sıraya yükseldi.

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