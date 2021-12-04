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Watford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:03
Watford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Watford - Manchester City maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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