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Southampton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Southampton sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Southampton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:08
Southampton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Southampton sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Southampton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

SOUTHAMPTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Southampton Leicester City maçının başlama düdüğü 22.30'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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