İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Southampton sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Southampton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

SOUTHAMPTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Southampton Leicester City maçının başlama düdüğü 22.30'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.