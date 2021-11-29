Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin transfer gündeminde Fenerbahçeli Kim Min-Jae de var! İşte o liste

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planladığı Kim Min-Jae ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli yıldızın, Tottenham'ın radarında olduğu bilinirken, Conte'nin savunma adayları arasında yer aldığı İngiliz basınında da ifade edildi.

KIM İLE BERABER...

Öte yandan Kim Min-Jae ile beraber Conte'nin listesinde Eric Bailly ve Dusan Vhalovic'in de olduğu aktarıldı.

EN AZ 2 İSİM...

Bununla beraber Antonio Conte'nin, 3 isimden en az 2'sini kadrosuna katmak istediği ve bu sayede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabileceğini düşündüğü kaydedildi.