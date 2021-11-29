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Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin transfer gündeminde Fenerbahçeli Kim Min-Jae de var! İşte o liste

Fenerbahçe'de son dakika haberi... İngiliz basınında yer alan habere göre Antonio Conte, ocak ayı için transfer listesini belirledi. Tottenham'ı rekabetçi kulvarlarda yarıştırmayı düşünen Antonio Conte'nin, transfer listesinde Fenerbahçeli Kim Min-Jae de var. Bununla beraber İtalyan teknik adamın, savunma hattındaki çözüm planı belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr - Ömer Aykut Özaşkın - DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:56
Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin transfer gündeminde Fenerbahçeli Kim Min-Jae de var! İşte o liste

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planladığı Kim Min-Jae ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli yıldızın, Tottenham'ın radarında olduğu bilinirken, Conte'nin savunma adayları arasında yer aldığı İngiliz basınında da ifade edildi.

KIM İLE BERABER...
Öte yandan Kim Min-Jae ile beraber Conte'nin listesinde Eric Bailly ve Dusan Vhalovic'in de olduğu aktarıldı.

EN AZ 2 İSİM...
Bununla beraber Antonio Conte'nin, 3 isimden en az 2'sini kadrosuna katmak istediği ve bu sayede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabileceğini düşündüğü kaydedildi.

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