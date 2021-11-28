Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Manchester United CANLI İZLE 🔥 | Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier Lig)

Chelsea - Manchester United CANLI İZLE 🔥 | Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta! Chelsea ile Manchester United dev maçta kozlarını paylaşacak. Lider Chelsea, çıkış arayan ve son 2 maçını kaybeden Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:50
Chelsea - Manchester United CANLI İZLE 🔥 | Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier Lig)

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lukaku, Kante, Mount, Werner gibi isimlerle lider durumda bulunan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes gibi yıldızları kadrosunda barındıran ve bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester United maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesi ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Werner

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo

🚑 CHELSEA EKSİKLER

Mateo Kovacic, Kai Havertz, N'Golo Kante, Ben Chillwell, Manchester United karşısında forma giyemeyecek.

🚑 MANCHESTER UNITED EKSİKLER

Mason Greenwood, Paul Pogba, Raphael Varane, Luke Shaw, Edinson Cavani, Fred, Chelsea karşısında forma giyemeyecek.

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