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Chelsea - Manchester United 1-1 (MAÇ SONUCU) Chelsea - Manchester United maç özeti izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Chelsea sahasında Manchester United'ı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Manchester United'ın golünü Jadon Sancho kaydetti. Chelsea'nin golü penaltıdan Jorginho'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 21:27
Chelsea - Manchester United 1-1 (MAÇ SONUCU) Chelsea - Manchester United maç özeti izle

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oldu. Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Kritik müsabakada hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Manchester United'ın golünü 50. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Chelsea'nin golü 69. dakikada penaltıdan Jorginho'dan geldi.

Bu sonuçla Chelsea'nin puanı 30 oldu. Manchester United ise 18 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea deplasmanda Watford'un konuğu olacak. Manchester United ise sahasında Arsenal'ı ağırlayacak.

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