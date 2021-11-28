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Çağlar Söyüncü'lü Leicester City sahasında Ozan Tufan'lı Watford'u mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Tufan'lı Watford'u konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. James Maddison, Jamie Vardy (2) ve Ademola Lookman kaydetti. Watford'un golleri ise Emmanuel Dennis'den geldi. Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 19:30
Çağlar Söyüncü'lü Leicester City sahasında Ozan Tufan'lı Watford'u mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Türk derbisi oynandı. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile Ozan Tufan'ın takımı Watford, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabakayı ev sahibi Leicester, 4-2'lik skorla kazandı. Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.

Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı. Leicester, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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