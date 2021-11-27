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Gerrard 2'de 2 yaptı! Crystal Palace Aston Villa : 1-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Takımın başına Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı getiren Aston Villa, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İngiliz efsane böylelikle ilk iki maçından galip ayrılmış oldu. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matt Targett ve 86. dakikada John McGinn attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:56
Gerrard 2'de 2 yaptı! Crystal Palace Aston Villa : 1-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

Crystal Palace maça Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojević, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha ve Benteke ilk 11'iyle başladı.

Aston Villa ise Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins ve Bailey ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelede kazanan takım 2-1'lik sonuçla konuk takım Aston Villa oldu.

Villa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matt Targett ve 86. dakikada John McGinn attı. Ev sahibi ekibin tek golünü Marc Guehi kaydetti.

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