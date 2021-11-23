Ronaldo'yu seçti

Manchetser United'da kötü gidişin faturası Ole Gunnar Solskjaer'e kesilirken; teknik direktörlük koltuğunu kimin alacağı merak konusu olmuştu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, İngiliz devi Mauricio Pochettino'yla ilgileniyor. Paris-Saint Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın da bu ilgiye sıcak baktığı bildirildi. Basında yer alan iddialara göre Pochettino, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'la yakın ilişkilere sahip ve bu nedenle takımı çalıştırma konusunda oldukça sıcak. Daha önce Mourinho ayrıldıktan sonra da Pochettino ile ilgilenen İngiliz ekibinin bu hamlesi gerçekleşirse Arjantinli teknik adam vatandaşı Lionel Messi'nin yanından ayrılıp Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olacak. United'ın eski efsanesi Gary Neville da "Pochettino, bunu asla söylemese de beş yıllık bir anlaşmayla Manchester United'a gelmek için PSG'den ayrılabilir" yorumuyla bu imza için yeşil ışık yaktı.