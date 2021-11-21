Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City evinde farklı kazandı | Manchester City - Everton: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City evinde farklı kazandı | Manchester City - Everton: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 19:20
Manchester City evinde farklı kazandı | Manchester City - Everton: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton'ı 3-0 yendi.

Bu sezon zirve mücadelesi veren Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 26'ya çıkaran City, lider Chelsea'nin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Everton ise 15 puanla 11. sırada kaldı.

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