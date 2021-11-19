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Jack Grealish'ten büyük skandal! 3 kadın...

Son dakika haberleri... İngiliz futbolunun sansasyonel ismi Jack Grealish'in adı büyük bir skandalla anılıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre Manchester City'in yıldız ismi tam 3 kadını aynı anda idare etmiş...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 11:42
Jack Grealish'ten büyük skandal! 3 kadın...

Sezon başında Aston Villa'dan Manchester City'e 117 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olarak büyük sükse yaratan Jack Grealish'in adı bu kez bir skandalla anılıyor. 26 yaşındaki İrlanda asıllı oyuncunun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sasha Attwood'u, televizyon yıldızı Emily Atack ile aldattığı öne sürüldü. Hatta Sasha Attwood'un rest çekip, "Ya Emily ya ben" dediği bile iddia edildi.

Öte yandan Grealish'in skandalları bununla da sınırlı kalmadı. The Sun'ın iddisına göre Jack Grealish, aynı anda Sasha ve Emily'nin yanı sıra Love Island şampiyonu Amber Gill ile de beraber. Grealish ve Amber'in son birkaç ay içinde biri Leeds'te olmak üzere birçok kez otelde buluştukları haberin detaylarında yer aldı.

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