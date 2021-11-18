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Arsenal'de yeni 'Mesut Özil' krizi! Lacazette...

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, bu kez de Fransız golcü Alexander Lacazette ile sorun yaşıyor. İspanyol teknik adam, yıldız golcünün takımdan ayrılmasını isterken, bu durum Arteta'nın Mesut Özil'le yaşadığı krizi akıllara getirdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:48
Arsenal'de yeni 'Mesut Özil' krizi! Lacazette...

İngiltere Premier Lig'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncularla yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınının haberine göre; Arteta, Alexander Lacazette'i takımda istemiyor.

"Yeni Özil vakası" olarak gösterilen haberde Arteta, kulübe verdiği raporda Lacazette'in sözleşmesinin uzatılmaması gerektiğini belirttiği yazıldı.

Arteta'nın bu kararı, altyapıdan yetişen genç forvetlerin önünü açmak için yaptığı ifade edildi.

Mikel Arteta, Mesut Özil'i de kadro dışı bırakmış ve Özil, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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