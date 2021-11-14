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Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo takımın başına Zinedine Zidane'ın getirilmesini istedi!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yönetimle flaş bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli yıldızın mevcut teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği sorgulanırken, takıma Real Madrid'den de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'ın getirilmesini talep ettiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 20:48
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo takımın başına Zinedine Zidane'ın getirilmesini istedi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sular durulmuyor. Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdaki geleceği tartışılırken, Cristiano Ronaldo'nun, kulüp yönetimine flaş bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Solskjaer'in olası ayrılığında Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini iletti.

Ronaldo, Real Madrid forması giyerken Zinedine Zidane ile çalışma fırsatı bulmuştu.

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