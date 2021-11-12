SPOR HABERİ - Manchester City açıkladı! İşte Sterling'in bedeli

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, kulübünden ayrılmanın eşiğinde. Bir süredir yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve bundan dolayı daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya hayır demeyeceğini açıkça belirten Sterling, kulübüne net mesajı vermişti.

Sterling'e cevap veren Guardiola ise kimseye oynama sözü vermeyeceklerini söyleyip Sterling'in transferine açık kapı bırakırken, bugün İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City, Sterling'in değerini belirledi: 45 milyon sterlin.

2015 yılında bir diğer İngiltere Premier League ekibi Liverpool'dan 50 milyon sterlin karşılığında City'ye gelen İngiliz futbolcu, bu sezon Jack Grealish ve Phil Foden'ın arkasında istediği kadar şans bulamıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu için en ciddi talip ise Barcelona. Fakat maddi problemler sebebi ile bu bonservis bedelini ödemesi güç olan İspanya ekibinin ilk olarak kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

Bu sezon City ile 15 resmi maça çıkan Raheem Sterling, 2 gol 2 asist ile oynuyor.