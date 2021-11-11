Son dakika spor haberi: Steven Gerrard'ın yeni takımı Aston Villa mı? İngiliz basınından flaş iddia

İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Birmingham Mail'de yer alan habere göre Dean Smith'le yollarını ayıran Aston Villa, Liverpool efsanesiyle görüşüyor. 41 yaşındaki teknik adamın şu anda Londra'da bulunduğu ve Aston Villa kulübü yetkilileri ile 3 yıllık bir sözleşme üzerine görüşmeler yaptığı bildirildi. 48 saat içerisinde resmi açıklamanın gelebileceği de kaydedildi.

İskoç medyası ise Rangers'ın hoca arayışına başladığını yazdı. Steven Gerrard, 2018 yılından bu yana Rangers'ı çalıştırıyordu.