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Manchester United Manchester City maçı CANLI izle! M. United City maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Manchester United sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 15:34
Manchester United Manchester City maçı CANLI izle! M. United City maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev maça sahne oluyor. Manchester United evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanan karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINDA İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester United'ın Manchester City'i ağırladığı karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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