SPOR HABERİ - Devleri peşine taktı! Son gözde Çağlar Söyüncü

İngiltere'de Leicester City formasıyla 4. sezonuna giren Çağlar Söyüncü, devlerin listesine girdi. Geçtiğimiz sezondan bu yana Real Madrid ile adı anılan 25 yaşındaki stoper için Manchester City, PSG ve Arsenal'in de devrede olduğu öğrenildi. Performansıyla Premier Lig'in öne çıkan isimlerinden olan milli futbolcunun transferinde Leicester City'nin en az 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtilirken, Ada basını da Çağlar'ın sezon sonunda iddialı sözlerle İngiltere'den ayrılacağını yazdı.

12 MİLYONU REDDETMİŞTİ

2023'E kadar sözleşmesinin bulunduğu Leicester City, devlerin kanca attığı Çağlar'dan para kazanmayı hedeflerken, yıldız futbolcunun önceliğinin Real Madrid ile Manchester City olduğu iddia edildi. PSG'nin sezon başında yıllık 12 milyon euro'luk teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcunun ara transfer döneminde de Leicester ile yollarını ayırabileceği ileri sürüldü. İngiltere ekibiyle 98 resmi karşılaşmaya çıkan Çağlar Söyüncü, bu maçlarda 3 gol sevinci yaşadı, 16 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

EN AZ 60 MiLYON EURO

Altınordu'dan 2016-17 sezonu öncesi 2.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay ile Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, 2018-19'da ise yüksek bedelle Leicester City'nin yolunu tutmuştu. 21 milyon euro bedelle İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun gündeminde olduğu takımlara en az 60 milyon euro bonservis ile satılması bekleniyor.