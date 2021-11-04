Newcastle pusuya yattı!

Premier Lig'de yeni bir çağ başlatmak isteyen Newcastle United'ın ilk hedefleri belli oldu. En büyük bütçeye sahip olan Manchester City'den daha fazla bir sermayeye sahip olan Suudi konsorsiyumuna satılan siyahbeyazlı ekip dünyaca ünlü yıldızlar için harekete geçti. Lazio'dan Ciro Immobile, PSG'den Mauro Icardi, Barcelona'dan Philippe Coutinho ve Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibinin resmi görüşmelere başladığı iddia edildi. Gençlere de yatırım yapmayı planlayan Newcastle'nın Leicester City'nin orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile Chelsea'den Conor Gallagher'ı da listesine aldığı öğrenildi. İngiliz basını, Newcastle'nın Tielemans için 45 milyon euro, Gallagher'da da 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.