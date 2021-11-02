Tottenham'ın yeni teknik direktörü resmen Antonio Conte oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Antonio Conte ile 2023 yılına dek sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Conte'nin ilk sözleri;

"Tottenham Hotspur son teknoloji tesislere ve dünyanın en iyi stadyumlarından birine sahip.

"Bir oyuncu ve bir koç olarak beni her zaman farklı kılan tutkuyu, zihniyeti ve kararlılığı takıma ve taraftarlara aktarmak için sabırsızlanıyorum.

Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter'den ayrılığım çok yeniydi ve sezon sonuyla ilgiliydi, bu yüzden teknik direktörlüğe geri dönmek için henüz doğru zaman olmadığını hissettim.

Şimdi fırsat geri döndüğüne göre, büyük bir inançla değerlendirmeyi seçtim."