Wolverhampton - Everton: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Cenk Tosun süre almadı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Wolverhampton ile Everton Molineux Stadium'da kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı Wolverhampton 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Maçta gol perdesini turuncularda 28. dakikada Max Kilman açtı. 32'de Raul Jimenez sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 ev sahibi ekip önde kapattı. Everton, 66. dakikada Alex Iwobi ile farkı bire indirse de devamını getiremedi. Mücadele Wolverhampton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

CENK TOSUN SÜRE ALAMADI

Uzun süredir sakatlığı devam eden ve 7 ay sonra yeniden sahalara dönen milli futbolcu Cenk Tosun, bu maçta yedekler arasındaydı. Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez golcü oyuncuya şans vermedi.

WOLVES 7. SIRAYA

Bu galibiyetin ardından Wolverhampton 16 puanla 7. sıraya yükseldi. Everton ise 14 puanda kaldı.