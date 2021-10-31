TRANSFER HABERİ - Paul Pogba'nın yeni adresi belli oluyor! Juventus...

Sportitalia'nın haberine göre, Paul Pogba'nın United ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve eski takımı Juventus'a döneceği belirtildi.

Ole Gunnar Solskjaer'in akıbeti konusundaki belirsizlik de oyuncunun takımdaki kaderini büyük ölçüde etkileyeceği aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcunun, 2012'den 2016'ya kadar Juventus'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği için Juventus'a dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Pogba'nın maaşını karşılayabilmek için İtalyan ekibinin Aaron Ramsey, Weston McKennie ya da Adrien Rabiot'u satması gerektiği belirtildi.

Juventus'un Pogba için sezon başına 12 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edebileceği konuşuluyor.