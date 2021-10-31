Çağlar üzüldü

İngiltere Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan 'Topçular' 5. dakikada Gabriel ve 18. dakikada Emile Smith Rowe'un golleriyle 2-0 kazandı. A Spor'dan yayınlanan Manchester City- Crystal Palace karşılaşması ise nefesleri kesti. Palace 6'da Zaha ile öne geçti City'de Laporte 45'te atıldı. Palace, 88'de Gallagher ile 2'yi buldu ve maçı kazandı. Liverpool, Brighton ile 2-2 beraberlik şoku yaşarken, lider Chelsea ise deplasmanda Newcastle'ı 3-0 mağlup etti.