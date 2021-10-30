Manchester City - Crystal Palace | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta maçları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Manchester City sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor.

Etihad'da oynanan mücadeleyi Andre Marriner yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı saat 17:00'den itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden, Grealish

Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Guehi, Andersen, Kouyate, McArthur, Edouard, Gallagher, Ayew, Zaha