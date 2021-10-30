Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Brighton maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane

Brighton: Sanchez; Dunk, Duffy, Webster; Veltman, Gross, Lallana, Moder, Cucurella; Trossard, Maupay