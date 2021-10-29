Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan destekli konsorsiyum transferde harekete geçti. Prens Mohamed bin Selman'ın desteklediği konsorsiyum, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu istiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 11:08
Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 305 milyon pounda satın alan Prens Mohamed bin Selman'ın desteklediği konsorsiyum, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

Üst seviye bir takım kurmak için harekete geçen yeni yönetim, gündemine birçok ismi alırken ESPN'de yer alan habere göre kulübün yeni gözdesi Real Madrid'de gözden düşen Eden Hazard...

Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan Belçikalı futbolcunun ara transfer döneminde Premier Lig'e yeniden dönebileceği ifade ediliyor. Eden Hazard'ı isteyen kulüpler arasında, oyuncunun eski takımı Chelsea de var...

Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 115 milyon euro karşılığında 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de bugüne kadar toplam 52 karşılaşmaya çıkarken 5 gol attı ve 9 da asist yaptı. Belçikalı yıldızın Madrid kariyerine yaşadığı sakatlıklar damga vurdu.

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