Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 115 milyon euro karşılığında 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de bugüne kadar toplam 52 karşılaşmaya çıkarken 5 gol attı ve 9 da asist yaptı. Belçikalı yıldızın Madrid kariyerine yaşadığı sakatlıklar damga vurdu.