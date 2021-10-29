Son dakika transfer haberi: Newcastle United'dan Eden Hazard sürprizi! Ara transferde...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 305 milyon pounda satın alan Prens Mohamed bin Selman'ın desteklediği konsorsiyum, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Üst seviye bir takım kurmak için harekete geçen yeni yönetim, gündemine birçok ismi alırken ESPN'de yer alan habere göre kulübün yeni gözdesi Real Madrid'de gözden düşen Eden Hazard...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan Belçikalı futbolcunun ara transfer döneminde Premier Lig'e yeniden dönebileceği ifade ediliyor. Eden Hazard'ı isteyen kulüpler arasında, oyuncunun eski takımı Chelsea de var...