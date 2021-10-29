Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Chelsea maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.