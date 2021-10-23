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Chelsea - Norwich City: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Kabak'lı Norwich dağıldı

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Chelsea, 9. haftada konuk ettiği son sıradaki Norwicy City'ye gol yağdırdı. Maviler, mücadeleden 7-0 galip ayrılıp puanını 22'ye çıkardı. Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:38
Chelsea - Norwich City: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Kabak'lı Norwich dağıldı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Norwich City karşı karşıya geldi. Lider Chelsea, son sıradaki rakibini 7-0'lık skorla adeta ezdi geçti.

Maviler'e galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90'da Mason Mount, 42'de Reece James, 57'de Ben Chilwell ve 62'de Maximillian Aarons kaydetti.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Norwich City, Ben Gibson'ın kırmızı kart görmesiyle 65. dakikada 10 kişi kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 22'ye yükseltip liderliğini perçinlerken, galibiyeti bulunmayan 2 puanlı Norwich ise dibe demir attı.

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