Newcastle pusuya yattı!

Premier Lig'de yeni bir çağ başlatmak isteyen Newcastle United'ın ilk hedefleri belli oldu. Manchester City'den bile kat kat fazla bir sermayeye sahip olan Suudi konsorsiyumuna satılan siyah-beyazlı ekip öncelikle gençlere yöneliyor. Hedefte Leicester City'nin orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile Chelsea'den Conor Gallagher var. Kariyerini Leicester City'de sürdüren Belçikalı Tielemans'ın kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 55 milyon euro. Artık paranın problem olmadığı Newcastle 45 milyon euro civarı bir rakama bitirmeye planlıyor. Newcastle'ın bir başka isteği ise Conor Gallagher. Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için de Londra ekibiyle temas kuruldu. Bonservis bedeli 15 milyon euro.