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Newcastle United - Tottenham: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. 5 gollü karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 22:25
Newcastle United - Tottenham: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı mücadele, konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ndombele, 22'de Harry Kane ve 45+4'te Heung-Min Son kaydetti. Newcastle'ın golleri ise 2. dakikada Wilson ve 89'da Eric Dier'den (k.k) geldi. Ayrıca ev sahibinde 83. dakikada Shelvey ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 3 puanda kaldı. Tottenham ise 15 puana yükseldi.

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