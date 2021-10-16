Leicester City - Manchester United: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü attı Leicester ManU'yu yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, güçlü rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Tilkiler'in diğer sayıları 31'de Youri Tielemans, 83'e Jamie Vardy ve 90+1'de Patson Daka'dan geldi.
Kırmızı Şeytanlar'da Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri mağlubiyeti önleyemedi.
Ligde 4 maç sonra kazanan Leicester puanını 11'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan ManU ise 14 puanda kaldı.