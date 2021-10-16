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Leicester City - Manchester United: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü attı Leicester ManU'yu yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayan Leicester City, gol düellosu şeklinde geçen maçtan 4-2 galip ayrıldı. Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydederken, diğer goller ise Tielemans, Vardy ve Daka'dan geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın sayılarını ise Greenwood ile Rashford kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:10
Leicester City - Manchester United: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü attı Leicester ManU'yu yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, güçlü rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Tilkiler'in diğer sayıları 31'de Youri Tielemans, 83'e Jamie Vardy ve 90+1'de Patson Daka'dan geldi.

Kırmızı Şeytanlar'da Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri mağlubiyeti önleyemedi.

Ligde 4 maç sonra kazanan Leicester puanını 11'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan ManU ise 14 puanda kaldı.

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