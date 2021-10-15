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Tottenham'da 2 yıldız corona virüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Newcastle United maçı öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. İki yıldız ismin COVİD-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 23:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:04
Tottenham'da 2 yıldız corona virüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Tottenham maçı öncesi Tottenham'da iki ismin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Adı açıklanmayan iki yıldızın test öncesi takımla geçtiğimiz perşembe günü antrenmana katıldıkları belirtildi.

İngiliz hükümetinin belirlediği kurallar gereği 10 gün karantinada kalacak iki yıldız, 21 Ekim'de Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse ile yapılacak zorlu maçın yanı sıra, 24 Ekim'de Premier Lig'de West Ham United'la oynanacak Londra derbisinde de forma giyemeyecek.

Tottenham teknik direktörü Nuno Espirito cuma günü düzenlediği basın toplantısında milli ara sonrası "oldukça ciddi" sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

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