Tottenham'da 2 yıldız corona virüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Tottenham maçı öncesi Tottenham'da iki ismin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Adı açıklanmayan iki yıldızın test öncesi takımla geçtiğimiz perşembe günü antrenmana katıldıkları belirtildi.

İngiliz hükümetinin belirlediği kurallar gereği 10 gün karantinada kalacak iki yıldız, 21 Ekim'de Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse ile yapılacak zorlu maçın yanı sıra, 24 Ekim'de Premier Lig'de West Ham United'la oynanacak Londra derbisinde de forma giyemeyecek.

Tottenham teknik direktörü Nuno Espirito cuma günü düzenlediği basın toplantısında milli ara sonrası "oldukça ciddi" sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişti.