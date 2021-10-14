TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

DEĞERİ YÜKSELDİ Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.

LEICESTER CITY İSTATİSTİKLERİ Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.