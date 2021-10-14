TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.
Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.
ARSENAL'İN HEDEFİ ÇAĞLAR
Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.
ARSENAL ÇAĞLAR İÇİN İKİ KATINI VERECEK
Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı belirtildi.
DEĞERİ YÜKSELDİ
Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.
LEICESTER CITY İSTATİSTİKLERİ
Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
BARCELONA VE REAL MADRİD'İN DE LİSTESİNDE
Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.