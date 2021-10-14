Haberler İngiltere Premier Lig TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

Premier Lig transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün talipleri artmaya devam ediyor. Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin transfer listesinde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal'in devreye girdiği iddia edildi. İşte milli futbolcu ile ilgili yaşanan son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:18
TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

ARSENAL'İN HEDEFİ ÇAĞLAR

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

ARSENAL ÇAĞLAR İÇİN İKİ KATINI VERECEK

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

DEĞERİ YÜKSELDİ

Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

LEICESTER CITY İSTATİSTİKLERİ

Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu

BARCELONA VE REAL MADRİD'İN DE LİSTESİNDE

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.

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