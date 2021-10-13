Ocak transfer bombası Haaland! Manchester City o rakama alacak

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, ayrılığa hazırlanıyor.

The Times'ta yer alan habere göre Manchester City, Haaland'ı transfer etmek için ocak ayında Borussia Dortmund ve oyuncu ile görüşmelere başlayacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Haaland'ın ara transfer döneminde Manchester City'e transfer olması durumunda, Alman temsilcisine 75 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödeneceği kaydedildi.

Haaland, Borussia Dortmund'da toplam 67 maça çıkarken 68 gol 18 asist üretmişti.