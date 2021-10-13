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Ocak transfer bombası Haaland! Manchester City o rakama alacak

Son dakika transfer haberi... Borussia Dortmund'un Norveçli dev golcüsü Erling Haaland, Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. The Times'ta yer alan habere göre Haaland'ın yeni durağı, Manchester City olabilir. Haberin detaylarında, Haaland için ödenmesi beklenen bonservis miktarı da yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:59
Ocak transfer bombası Haaland! Manchester City o rakama alacak

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, ayrılığa hazırlanıyor.

The Times'ta yer alan habere göre Manchester City, Haaland'ı transfer etmek için ocak ayında Borussia Dortmund ve oyuncu ile görüşmelere başlayacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Haaland'ın ara transfer döneminde Manchester City'e transfer olması durumunda, Alman temsilcisine 75 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödeneceği kaydedildi.

Haaland, Borussia Dortmund'da toplam 67 maça çıkarken 68 gol 18 asist üretmişti.

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