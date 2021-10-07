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Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Türk asıllı 16 yaşındaki yıldız adayı Emre Tezgel performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. Premier Lig'in birçok takımı, Emre Tezgel'in transferi için uğraş veriyor. Stoke City Akademi Direktörü Gareth Owen tarafından 'Yeni Harry Kane' olarak lanse edilen genç hücum oyuncusunun yeni adresi merak konusu oldu. İşte Emre Tezgel ile ilgilenen dev kulüpler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 12:58
Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

Championship ekiplerinden Stoke City'nin formasını giyen Türk asıllı genç oyuncu Emre Tezgel, performansıyla Ada futbolunda adından söz ettiriyor.

Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

Daily Mail, Premier Lig'in birçok dev takımının genç oyuncuyu kadroya katabilmek için girişimlere başladığını öne sürdü. Emre ile en yakından ilgilenen takım ise Chelsea oldu.

Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

Birçok futbol otoritesi tarafından "Yeni Harry Kane" olarak lanse edilen Emre geçtiğimiz ay 16. yaşına girerken, Stoke City U18 takımının en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Yaz boyunca çalışmalarını U23 takımıyla sürdüren Emre, U18 Ligi'nde dört maçta yedi gol atarken Liverpool karşısında da hat-trick yaptı.

Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

İngiltere U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen ve eylül ayında oynanan milli maçlardaki performansıyla göz dolduran genç oyuncu, takımının finalde Hollanda'ya karşı 3-2 mağlup olduğu Syrenka Kupası'nda üç maçta dört gol atmıştı. Turnuvanın oyuncusu olmayı başaran geçmişte Jude Bellingham'ın da elde ettiği bu onuru tadan Emre, büyük bir potansiyel olarak gösteriliyor.

Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

"HARRY KANE TİPİ BİR SANTRFOR"
Chelsea'nin yanı sıra Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yıldız adayı, Stoke City Akademi Direktörü Gareth Owen tarafından, "Harry Kane tipi bir santrfor. Kafa toplarında oldukça başarılı ama en önemli özelliği bitiriciliği. İyi santrforların sahip olduğu son vuruş kalitesine sahip" olarak nitelendirildi.

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