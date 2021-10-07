Spor haberi: Türk asıllı 16'lık Emre Tezgel Avrupa devlerini peşine taktı!

Daily Mail, Premier Lig 'in birçok dev takımının genç oyuncuyu kadroya katabilmek için girişimlere başladığını öne sürdü. Emre ile en yakından ilgilenen takım ise Chelsea oldu.

Birçok futbol otoritesi tarafından "Yeni Harry Kane" olarak lanse edilen Emre geçtiğimiz ay 16. yaşına girerken, Stoke City U18 takımının en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Yaz boyunca çalışmalarını U23 takımıyla sürdüren Emre, U18 Ligi'nde dört maçta yedi gol atarken Liverpool karşısında da hat-trick yaptı.