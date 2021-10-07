Newcastle United Araplara satıldı! Dudak uçuklatan rakam...

Futbolda tarihi satış gerçekleşti. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, 352 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı.

Bu satışla birlikte Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman'ın, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayıracağı öğrenildi.

Öte yandan kulüp yönetiminde yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı ifade edildi.