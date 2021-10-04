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Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın yeni hocası Claudio Ranieri oldu

Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın kariyerine devam ettiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'un yeni hocası belli oldu. Tufan'ın yeni hocası Leicester City'yi şampiyon yapan Claudio Ranieri oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 19:23
Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın yeni hocası Claudio Ranieri oldu

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da Xisco Munoz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör belli oldu.

Watford yönetimi, Leicester City'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.




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