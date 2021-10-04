Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın yeni hocası Claudio Ranieri oldu

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da Xisco Munoz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör belli oldu.



Watford yönetimi, Leicester City'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.









