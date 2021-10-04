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Chelsea'de Rüdiger endişesi! Mesut Özil detayı...

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, geçen sezon sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antonio Rüdiger'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Alman stoperin 70 bin sterlin zam istediği belirtilirken, Chelsea yönetiminin ise Arsenal'in Mesut Özil konusunda yaptığı hatayı tekrarlamamak için Rüdiger'in bu talebini titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 20:59
Son dakika spor haberi: Chelsea'de Rüdiger endişesi! Mesut Özil...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rudiger'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Thomas Tuchel döneminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Alman savunmacının kontrat görüşmelerinin ocak ayına kadar olumlu şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Chelsea'de Rüdiger endişesi! Mesut Özil...

Express.co.uk'ta yer alan habere göre; haftada 130 bin sterlin kazanan Rudiger, 70 bin sterlin zam istiyor. Bu talep kabul edilirse Rudiger, Chelsea'de en çok kazanan oyunculardan biri haline gelecek.

Son dakika spor haberi: Chelsea'de Rüdiger endişesi! Mesut Özil...

İngiliz yetkililerin ise bu durumu titizlikle değerlendirdikleri ve Arsenal'in Aubameyang ve Mesut Özil'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemedikleri ifade edildi. 2018'de Mesut Özil, Arsenal ile oldukça yüksek bir bedel karşılığında 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve sonrasında form düşüşü yaşamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesi feshedilen Mesut, Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Chelsea'de Rüdiger endişesi! Mesut Özil...

Arsenal, Mesut Özil'in ardından ise Aubameyang'ın sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin üzerinden yenilemiş ve onu Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri haline getirmişti.

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