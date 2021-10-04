Chelsea'de Rudiger endişesi! Mesut Özil detayı...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rudiger'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Thomas Tuchel döneminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Alman savunmacının kontrat görüşmelerinin ocak ayına kadar olumlu şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.

Express.co.uk'ta yer alan habere göre; haftada 130 bin sterlin kazanan Rudiger, 70 bin sterlin zam istiyor. Bu talep kabul edilirse Rudiger, Chelsea'de en çok kazanan oyunculardan biri haline gelecek.