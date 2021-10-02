West Ham United Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecn sürüyor... Ligin güçlü ekiplerinden West Ham United, sahasında Brentford'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 11, konuk ekibin ise 9 puanı var.

West Ham United Brentford MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United'ın sahasında Brentford'u ağırlayacağı maç yarın saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Ligde oynadığı son dokuz Londra derbisinin sadece birini kaybeden Brentford (5G 3B), tek yenilgisini Şubat 2021'de QPR'dan aldı (Championship).

2021 takvim senesinde Manchester City (34) ve Tottenham'ın (28) ardından en fazla puan toplayan takım West Ham (26).

Brentford (1G 2B); Blackburn, Coventry, Ipswich ve Hull City'nin ardından Premier Lig'de çıktığı ilk dört deplasman maçını namağlup geçen beşinci takım olmak istiyor.

Bu sezon Premier Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu, West Ham forması giyen Michail Antonio (5 gol & 3 asist).

Said Benrahma, 2021/22 Premier Lig sezonunda bir takım arkadaşına en fazla şut pası veren isim konumunda (7; Michail Antonio).