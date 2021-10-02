Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligin güçlü ekiplerinden Liverpool, sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 14, konuk ekibin ise 13 puanı var.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un sahasında Manchester City'yi ağırlayacağı maç yarın saat 18.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Manchester City ile oynadığı son lig maçını kaybeden Liverpool, 1935-1937 arasındaki dört maçlık süreçten bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor.

Liverpool'a konuk olduğu son Premier Lig maçını 4-1 kazanan Manchester City, Ocak 1953'ten bu yana bu statta üst üste iki galibiyet alamıyor.

Bu sezon Premier Lig'de namağlup tek takım olan Liverpool (4G 2B), aynı zamanda rakip fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (15).

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı meslektaşı, Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp (8).

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Manchester City'ye karşı iç sahada çıktığı beş resmi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).