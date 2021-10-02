Leeds United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

LEEDS UNITED - WATFORD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leeds United - Watford maçı 2 Ekim Cumartesi günü 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
LEEDS UNITED - WATFORD MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Leeds United: Meslier; Shackleton, Struijk, Cooper, Firpo; Raphinha, Dallas, Phillips, Klich, Harrison; Rodrigo
Watford: Foster; Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Tufan, Sissoko; Sarr, Cleverley, Dennis; King