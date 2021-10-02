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Leeds United - Watford | CANLI İZLEYİN

Son dakika Leeds United - Watford maçı haberleri: İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United sahasında Watford ile karşı karşıya geliyor. Elland Road'da oynanan karşılaşmayı Simon Hooper yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 16:56
Leeds United - Watford | CANLI İZLEYİN

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United sahasında milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.


LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayan Leeds United - Watford maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI 11'LERİ

Leeds United: Meslier, Schackelton, Liorente, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, D. James, Rodrigo

Watford: Foster, K. Femenia, Ekong, Sierralta, D. Rose, Kucka, Sissoko, I. Sarr, Ozan Tufan, E. Dennis, King

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