Chelsea 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Southampton, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı.

Londra ekibi, rakibini 9. dakikada Trevor Chalobah, 84. dakikada Timo Werner ve 89. dakikada Ben Chilwell'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 61. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse kaydetti.

Öte yandan Southampton'da golün sahibi James Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Southampton ise 4 puanda kaldı.