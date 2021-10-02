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Chelsea 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea sahasında Southampton ile karşılaştı. Londra ekibi, rakibini 9. dakikada Trevor Chalobah, 84. dakikada Timo Werner ve 89. dakikada Ben Chilwell'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 61. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 19:19
Chelsea 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Southampton, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı.

Londra ekibi, rakibini 9. dakikada Trevor Chalobah, 84. dakikada Timo Werner ve 89. dakikada Ben Chilwell'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 61. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse kaydetti.

Öte yandan Southampton'da golün sahibi James Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Southampton ise 4 puanda kaldı.

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