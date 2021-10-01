Leeds United Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Ozan Tufan ilk 11'de oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligde 3 puanla 18. sırada bulunan Leeds United sahasında 7 puanlı Watford'ı konuk edecek. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Tufan'ın ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Bu arada yine Watford'da sakatlığı bulunan Etebo bu mücadelede forma giyemeyecek.

LEEDS UNITED-WATFORD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United'ın sahasında Watford'ı ağırlayacağı maç yarın saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEEDS UNITED-WATFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Shackleton, Struijk, Cooper, Firpo; Phillips; Raphinha, Klich, Dallas, James; Rodrigo

Watford: Foster; Kiko Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Kucka, Sissoko; Sarr, Cleverley, Dennis; King

