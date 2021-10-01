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Leeds United Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Ozan Tufan ilk 11'de oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United sahasında Watford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Leeds United, 3 puanla 18. sırada yer alırken Watford ise 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Leeds United-Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 10:21
Leeds United Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Ozan Tufan ilk 11'de oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligde 3 puanla 18. sırada bulunan Leeds United sahasında 7 puanlı Watford'ı konuk edecek. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Tufan'ın ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Bu arada yine Watford'da sakatlığı bulunan Etebo bu mücadelede forma giyemeyecek.

LEEDS UNITED-WATFORD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United'ın sahasında Watford'ı ağırlayacağı maç yarın saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEEDS UNITED-WATFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Shackleton, Struijk, Cooper, Firpo; Phillips; Raphinha, Klich, Dallas, James; Rodrigo

Watford: Foster; Kiko Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Kucka, Sissoko; Sarr, Cleverley, Dennis; King

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