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Chelsea Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea sahasında Southampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Chelsea, 13 puanda bulunurken Southampton'ın ise 4 puanı var. Peki, Chelsea-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 10:05
Chelsea Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligin güçlü ekiplerinden Chelsea, sahasında Southampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 13, konuk ekibin ise 4 puanı var.

CHELSEA-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea'nin sahasında Southampton'ı ağırlayacağı maç yarın saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz; Lukaku

Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Elyounoussi, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Adams, Armstrong

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