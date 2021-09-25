Watford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

WATFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WATFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Watford - Newcastle United maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.