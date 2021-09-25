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Manchester United - Aston Villa: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Manchester United, rakibine 1-0 mağlup olarak berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Kortney Hause kaydetti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kırmızı Şeytanlar, bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:29
Manchester United - Aston Villa: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester Untied ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Aston Villa'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 88. dakikada Kortney Hause kaydetti.

90+3'te Manchester United'da Bruno Fernandes, penaltı atışından yararlanamadı.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve bu sezon ligde ilk kez kaybeden ManU, puanını 13 puanda kalırken, Aston Villa ise puanını 10'a çıkardı.

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