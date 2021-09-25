Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford ile Liverpool maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Raya; Ajer, Pinnock, Jansson; Canos, Norgaard, Ghoddos, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Mane