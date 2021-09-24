Juve pusuda

Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Paul Pogba için kesenin ağzını açmıştı. ManU'nun haftalık 470 bin pound önermeyi planladığı Fransız yıldız için eski kulübü Juventus da devreye girdi. İtalyanlar'ın, eski oyuncusunu renklerine bağlamak için şartlarını zorlamaya hazır olduğu iddia edildi. Pogba'nın ise geçen sezon ayrılığa yakın olduğu ManU'da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. 2016'da 105 milyon euro'ya Juventus'tan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha uzun süredir Real Madrid'in de gündeminde yer alıyor.